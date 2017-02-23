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В России рассказали, стоит ли Украине готовиться к «московским сюрпризам»

23.02.2017 09:30
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В России рассказали, стоит ли Украине готовиться к «московским сюрпризам»

Член Совета Федерации, бывший глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что угроза полномасштабной войны с Россией все еще остается. Об этом Пушков написал пост в своем Twitter, передает Апостроф.

Российский сенатор заявил, что у Порошенко не тот масштаб, сравнив его с Саакашвили.

"Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот", — написал Пушков.

Напомним, говоря об угрозе полномасштабной войны с РФ, Порошенко заявил, что оне не только просачивается через неконтролируемые территории на оккупированном Донбассе, но и нависает по всей линии границы с РФ. Также украинский президент призвал Беларусь и страны Прибалтики быть готовыми к московским сюрпризам.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс
 
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