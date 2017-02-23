Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Вступило в силу соглашение ВТО, которое спасет мировую экономику

23.02.2017 10:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вступило в силу соглашение ВТО, которое спасет мировую экономику

Первое крупное соглашение о либерализации глобальной торговли в рамках Всемирной торговой организации вступило в силу. Как сообщила ВТО в среду, 22 февраля, Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифицировали уже более двух третей из 164 членов организации, что достаточно для его вступления в силу, передает Корреспондент.

Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 процентного пункта в год.

Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.

По словам члена правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефана Маира (Stefan Mair), первый многосторонний договор со времени создания ВТО является "правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию".

 

Источник:  from-ua.com



Теги: экономика, Донбасс, ВТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх