Малазийская полиция выяснила, чем был убит Ким Чон Нам

24.02.2017 09:15

Малазийская полиция сообщила, что субстанция, которая была применена для убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нама идентифицирована, как Ви-Экс агент, сообщает телеканал 112 Украина.

В полиции уточнили, что пробы, которые исследовала малазийская химическая лаборатория, были отобраны из глаз и лица мертвого Ким Чон Нама.

Ви-Экс (VX) - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Это самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако, из-за крайне высокой токсичности, не нашло применения в сельском хозяйстве.