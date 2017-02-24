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Малазийская полиция выяснила, чем был убит Ким Чон Нам

24.02.2017 09:15
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Малазийская полиция выяснила, чем был убит Ким Чон Нам

Малазийская полиция сообщила, что субстанция, которая была применена для убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нама идентифицирована, как Ви-Экс агент, сообщает телеканал 112 Украина.
В полиции уточнили, что пробы, которые исследовала малазийская химическая лаборатория, были отобраны из глаз и лица мертвого Ким Чон Нама.  
Ви-Экс (VX) - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Это самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако, из-за крайне высокой токсичности, не нашло применения в сельском хозяйстве.



Теги: смерть, химическое оружие, Ким Чен Нам, КНДР
 
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