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Трамп в виде бабочки и Путин на обложке американского журнала (ФОТО)

24.02.2017 21:18
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Трамп в виде бабочки и Путин на обложке американского журнала (ФОТО)
Новый номер американского журнала The New Yorker выйдет с названием на русском языке и карикатурным изображением президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на обложке. Об этом сообщает телекомпания "Дождь" со ссылкой на сайт издания. 
Как отмечается в сообщении, Путин изображен в образе вымышленного денди Юстаса Тилли, который был на обложке первого выпуска журнала. Он смотрит на президента США Дональда Трампа, который изображен в виде бабочки.
Главным материалом номера станет статья «Трамп, Путин и холодная война». Она посвящена вмешательству России в выборы президента США и отношениям между двумя странами, - говорится в сообщении.

Фото: www.kp.ru/

Теги: Донбасс, Путин, Америка, журнал
 
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