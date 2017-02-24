Трамп в виде бабочки и Путин на обложке американского журнала (ФОТО)

24.02.2017 21:18

Новый номер американского журнала The New Yorker выйдет с названием на русском языке и карикатурным изображением президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на обложке. Об этом сообщает телекомпания "Дождь" со ссылкой на сайт издания.

Как отмечается в сообщении, Путин изображен в образе вымышленного денди Юстаса Тилли, который был на обложке первого выпуска журнала. Он смотрит на президента США Дональда Трампа, который изображен в виде бабочки.

Главным материалом номера станет статья «Трамп, Путин и холодная война». Она посвящена вмешательству России в выборы президента США и отношениям между двумя странами, - говорится в сообщении.