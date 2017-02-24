В США ищут обладателя выигрыша в $435 млн

24.02.2017 10:00

В США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн. Выигрышный билет продали в городе Лафейетт около Индианаполиса, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В дирекции премии говорят, что билет был один, победителю не придется ни с кем делить выигрыш. Но его имя еще не известно - его ждут на протяжении 180 дней.

Представители Powerball надеются, что победителем стал местный житель Лафейетта а не просто кто-то, кто случайно купил билет, проходя мимо.