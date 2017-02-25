"Русский мир" никому не нужен. Будущего у путинского проекта нет

25.02.2017 12:10

"Русского мира" никогда не было, и не будет. Эта идея вообще не нужна народу, у которого абсолютно другие чаяния и проблемы. Этот проект терпит крах и в конечном итоге сойдет на нет. Как считает российский блогер и аналитик Владимир Голышев, в распространении "русскомирской" идеи виновата Русская Православная церквовь, представители которой убеждены, что говорящие на одном языке люди, должны быть только в рамках одного государства, сообщает "Диалог. UA".

В комментарии "Обозревателю" Голышев заявил, что "русский мир" всегда был фикцией, и фикцией остается. "Это фиктивный проект, фиктивная лексика, лишенная какого бы то ни было реального содержания", - считает Голышев. Истоки распространения этой разрушительной идеи ведут в те времена, когда русские церковники решили вдруг, что принадлежащие РФ территории должны быть намного шире, а люди говорящие на русском языке – находиться в рамках одного государства. По его мнению идея "русского мира" смешна, абсурдна и ничтожна. "Чтобы это понять, давайте вспомним хотя бы тех, кто говорит на английском, либо арабском языках", - замечает Голышев. Идея "русского мира" выгодна только тем, кто на этом хорошо зарабатывает, а также собирает баллы в процессе "русской" самореализации. "Но эта идея никогда, ни на одну секунду, не была настоящими чаяниями и тем, что на самом деле хочет простой народ.

Проблемы и желания которого находятся вообще в другой плоскости", - добавляет блогер. По его мнению, если раньше на волне массового психоза данная идея звучала, то сейчас уже мало кому интересна, что означает только одно – будущего у "русскомирцев" нет. "Вот, собственно, и все. Будущего у этого проекта никакого нет, потому что и настоящего не было", - резюмирует публицист.