США и Россию хотят лишить ядерного оружия

25.02.2017 12:50

США и Россию хотят лишить ядерного оружия. Такое предложение сделала Германия, пытаясь хоть как-то сбить спесь с лидеров обеих стран. Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Deutsche Welle.

«Наше желание и наш призыв к обеим крупных ядерных держав — чтобы они продолжили диалог друг с другом (о разоружении — Ред.)», — заявил представитель министерства иностранных дел Германии.

По его словам, будет лучше, если контакты будут происходить не только через Twitter или интервью, а непосредственно, «поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира».

Такая позиция немецкого МИДа вполне объяснима, учитывая, что Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает запрос на массивный бюджет для «одного из крупнейших военных наращиваний в американской истории»

По его словам, он будет просить о «массивном оборонном бюджете», который сделает оборону страны «больше, лучше и сильнее, как никогда раньше».

Напомним, недавно Трамп пообещал «сделать все», чтобы не дать Ирану разработать ядерное оружие. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.