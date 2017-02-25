В Аргентине столкнулись два автобуса: 13 человек погибли

25.02.2017 08:38

Как минимум 13 человек погибли и более десяти получили ранения в результате столкновения двух автобусов около Санта-Фе в Аргентине, сообщает 112 с ссылкой на агентство Reuters.