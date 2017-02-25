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Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе

25.02.2017 11:50
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Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе

Верховный суд США разрешил проводить смертные казни в штате Арканзас после 12-летнего перерыва. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что смертная казнь не применялась в штате с 2005 года в связи с юридическими проблемами и трудностями получения препарата для инъекций. Сейчас Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни.

Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение по отношению ко всем восьми заключенным.

В то же время, власти штата не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимые препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января, поэтому его использование невозможно.

Всего по состоянию на сегодня казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.

Источник 112.ua



Теги: США, Донбасс, суд, смертная казнь, адвокат, заключенные
 
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