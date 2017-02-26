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Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
В российской экономике проявили сразу четыре тревожных признака надвигающейся беды, которые сигнализируют о приближении экономического краха России. Об этом сообщают аналитики авторитетного американского издания Forbes.
Банки
Обвал цен на нефть стал трагедией для банковской системы страны, что спровоцировало настоящий обвал российских финансовых структур.
Протесты
Финансовые проблемы России увеличивают риски масштабных социальных волнений и протестных акций. Первые симптомы недовольства населения уже вылились в акции протеста, при этом ухудшение финансовой обстановки лишь накаляет опасную ситуацию.
Долги
В России появилось сразу целый ряд регионов, где систематически происходят задержки зарплаты - общая задолженность перед россиянами на данный момент составляет около трех миллиардов рублей. Крупной проблемой Кремля является огромная концентрация материальных и финансовых ресурсов в Москве и ближайших районах. При этом правительству РФ все время приходится лихорадочно перераспределять деньги и делать болезненный выбор между сокращением расходов на гособорону, либо введение мер жесткой экономии для населения.
Чистки
Масштабные кадровые чистки, которые внезапно инициировал Кремль, говорят о тревожной обстановке внутри российской власти. Путин проводит зачистку среди военных, оппозиционеров и конкурентных политиков, что говорит о неуверенности Путина в стабильности всей российской системы.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, банк, долги, проблемы
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