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Известное независимое расследование по катастрофе в Смоленске проведут британцы: Польша попросила изучить обломки Ту-154М
Одна из самых известных британских лабораторий изучит обломки президентского самолета на наличие взрывчатки. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "Польское радио".
Британская взрывотехническая лаборатория (англ. Forensic Explosives Laboratory - FEL) подтвердила готовность исследовать возможное наличие частей взрывчатки в обломках Ту-154М, который разбился в 2010 году в Смоленске.
Как указано, это будет коммерческий контракт. Пресс-служба FEL сообщила, что изучение проведут по заказу польского правительства, а коммерческое, платное соглашение было подписано в декабре 2016 года.
"Наша поддержка является обычным и чисто научным делом, потому что FEL известное во всем мире как центр независимой следственной экспертизы взрывчатых материалов", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что эксперты лаборатории в британском Министерстве обороны "не дадут никаких комментариев на тему причин катастрофы, а также разъяснений результатов исследования".
О том, что FEL изучит обломки из Смоленска, первым проинформировало издание Gazeta Wyborcza, а в пятницу эту информацию подтвердила Национальная прокуратура Польши.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Польше готовят иск в Гаагу на РФ по затягиванию расследования авиакатастрофы в Смоленске.
Теги: Россия, Донбасс, Польша, авиакатастрофа, Англия
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