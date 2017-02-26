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В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки опубликовали официальное заявление, согласно которому Вашингтон официально обвиняет российско-террористические войска в нарушении Минских соглашений, постоянному препятствованию работе ОБСЕ, захвате беспилотника СММ и террористической атаке на Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает "Диалог.UA"со ссылкой на заявление Госдепа, опубликованное на официальном интернет-представительстве американской дипломатии.
В сообщении идет речь о том, что США внимательно следят за конфликтом на востоке Украины и наблюдают, как российско-террористические войска пытаются сорвать Минские соглашения.
Также в месседже Госдепа говорится об осуждении официальным Вашингтоном притеснений российскими террористами следственно-мониторинговой миссии ОБСЕ и нападении незаконных пророссийских вооруженных бандформирований на гражданскую инфраструктуру. В том числе, и на Донецкую фильтровальную станцию.
Госдеп призвал российско-террористические войска соблюдать Минские соглашения: отвести войска, прекратить огонь и допустить ОБСЕ к захваченным террористами территориям.
Теги: Россия, США, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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