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Безвиз для Грузии: появились первые подробности
27 февраля Евросоюз подтвердил, что для Грузии предоставляется безвизовый режим. Также был утвержден механизм прекращения безвиза
Как сообщает Politeka, об этом сказано на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос отметил, что доволен проделанной работой и рад, что ЕС приняло предложение Комиссии по либерализации визового режима с Грузией.
«Сегодня исторический день для Грузии и ее граждан, которые в скором времени смогут насладиться безвизовыми путешествиями в страны Шенгенской зоны до 90 дней», — добавил чиновник.
Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что подписание соглашения произойдет уже в 1 марта в Брюсселе.
Отметим, что документ наберет юридической силы после 20 дней с момента официальной публикации на сайте ЕС.
Напомним, что Грузия как и Украина последние 25 лет стремилась попасть в Евросоюз. Так в 1999 году грузины вошли в Совет Европы.
При этом Грузия заявляла свое желание вступить в НАТО. Страна посылала свои войска в Ирак, Афганистан и другие места боевых действий.
Также по требованию ЕС стране был введен визовый режим для приезжих из Азии и Африки, что негативно отразилось на туристической сфере.
К тому же ряд мнений экспертов сходится к тому, что дать безвиз Грузии дали как бы в поощрении за их заслуги. К тому же ЕС легче принять в свои ряды небольшую страну с населением менее пяти миллионов, чем например Украину с ее площадью и 40 миллионами граждан.
Теги: Донбасс, Грузия, безвизовый режим
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