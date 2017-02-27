Безвиз для Грузии: появились первые подробности

27.02.2017 13:40

27 февраля Евросоюз подтвердил, что для Грузии предоставляется безвизовый режим. Также был утвержден механизм прекращения безвиза

Как сообщает Politeka, об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос отметил, что доволен проделанной работой и рад, что ЕС приняло предложение Комиссии по либерализации визового режима с Грузией.

«Сегодня исторический день для Грузии и ее граждан, которые в скором времени смогут насладиться безвизовыми путешествиями в страны Шенгенской зоны до 90 дней», — добавил чиновник.

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что подписание соглашения произойдет уже в 1 марта в Брюсселе.

Отметим, что документ наберет юридической силы после 20 дней с момента официальной публикации на сайте ЕС.

Напомним, что Грузия как и Украина последние 25 лет стремилась попасть в Евросоюз. Так в 1999 году грузины вошли в Совет Европы.

При этом Грузия заявляла свое желание вступить в НАТО. Страна посылала свои войска в Ирак, Афганистан и другие места боевых действий.

Также по требованию ЕС стране был введен визовый режим для приезжих из Азии и Африки, что негативно отразилось на туристической сфере.

К тому же ряд мнений экспертов сходится к тому, что дать безвиз Грузии дали как бы в поощрении за их заслуги. К тому же ЕС легче принять в свои ряды небольшую страну с населением менее пяти миллионов, чем например Украину с ее площадью и 40 миллионами граждан.