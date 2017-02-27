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Енот пытался ограбить байдарочницу

27.02.2017 22:30
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Девушке пришлось слегка стукнуть енота веслом, чтобы заставить полосатого наглеца ретироваться

В Сеть попало видео, на котором енот пытается украсть вещи с лодки, но встречает сопротивление плывшей на ней туристки.

Компания друзей путешествовала на байдарках по одной из рек в Северной Америке. В один из моментов на мелководье к лодкам туристов приблизился енот, сообщает Daily Mail.

Животное сперва вело себя дружелюбно, но затем внезапно вцепилось в сумку с вещами, лежавшую на корме одной из лодок. Плывшая на ней девушка сначала в испуге соскочила в воду, но затем схватила сумку и вырвала ее из лап енота.

Оставшийся без добычи грабитель быстро уплыл обратно на берег.

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, байдарка, енот
 
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