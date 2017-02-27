Где пройдет матч кубка Федерации Украина–Германия

27.02.2017 20:10

Женские сборные Германии и Украины встретятся на Porsche-Arena в немецком Штутгарте на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Об этом сообщает информационный портал Znaj.ua.

По информаци, матч неофициального чемпионата мира среди женских сборных состоится 22-23 апреля.

Отметим, что Porsche-Arena покрыта искусственным грунтом, рассчитана 4,8 тысяч зрителей и оснащена раздвижной крышей.

Интересно, что уже 24 апреля на этой же локации стартует один из престижных турниров WTA.