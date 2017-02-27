Камень преткновения: почему переговоры в Женеве обречены на провал

27.02.2017 16:50

Россия выступает за участие курдов в межсирийских переговорах в Женеве, считая, что без представителей этой серьезной политической силы обсуждение проблем урегулирования в раздираемой гражданской войной стране вряд ли будет эффективным и справедливым. Позицию российского МИД по этому вопросу озвучил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, сообщают РИА Новости.

"До сих пор довольно остро стоит вопрос о представительстве курдов. Мы за то, чтобы были привлечены представители курдов", — заявил Михаил Богданов на полях конференции "Ближний Восток. Когда наступит завтра?", организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай".

Аналогичной точки зрения придерживается и постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Мы всегда выступали и продолжаем выступать за то, чтобы в переговорах принимали участие сирийские курды. Курды в Сирии — это большое меньшинство, политическая сила, крупная военная сила на земле Сирии, в конце концов они граждане Сирийской Республики и имеют право участвовать в определении судьбы своей страны", — сказал Бородавкин.

Сами сирийские курды еще за неделю до начала конференции в Женеве заявили о готовности принять в ней участие.

"Если приглашение будет, то мы примем участие. Если приглашения не будет, то мы продолжим строить свою систему дальше, но не будем обязаны исполнять те решения, которые будут приниматься без нас", — заявила на конференции в Москве сопредседатель курдской партии "Демократический союз" Асия Абдалла.

Необходимость участия курдов на межсирийских переговорах поддерживают и видные представители внутренней сирийской оппозиции — в частности, Кадри Джамиль, который считает, что их отсутствие в Женеве противоречит решению Совбеза ООН и подрывает переговорный процесс.

Сила, с которой нельзя не считаться

Официально курдские политические организации на межсирийских переговорах в Женеве не представлены. В делегацию Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции входит один представитель курдов, однако такое участие в женевском диалоге курдские политики считают непропорциональным.

Курдские отряды самообороны контролируют северные и северо-восточные районы Сирии — в общей сложности, 500 из 800 километров всей сирийско-турецкой границы. При этом они ведут боевые действия успешнее, чем многие другие участники конфликта, постоянно расширяя занятую ими территорию.

Курдские отряды получают военную помощь и от России, и от западной коалиции. Сегодня они стоят всего в 50 километрах от Ракки — "столицы" ИГ (Экстремистская террористическая организация, запрещенная в России — Прим. ред.), которую они считают своим главным врагом. Курды добиваются признания официальными сирийскими властями своей автономии. Не ведя боевых действий против войск президента Башара Асада, они тем не менее более года назад провозгласили на севере страны свою автономию под названием Рожава.

Российская сторона заявляет о необходимости участия курдских представителей в женевских переговорах с самого их начала. Однако все предыдущие раунды переговоров, включая "Женеву-3", состоявшиеся год назад, прошли без них. Тогда курдская делегация прибыла в Женеву, но покинула ее, так и не дождавшись приглашения. После чего партия "Демократический союз" заявила, что не признает итогов переговоров.

Битва за воду

Курдские отряды самообороны находятся под контролем партии "Демократический союз", аффилированной с "Рабочей партией" Курдистана (РПК). Именно поэтому категорически против их участия в межсирийском диалоге выступает Турция, и эта непримиримая позиция очень осложняет весь переговорный процесс, утверждает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Курдские отряды насчитывают до 50 тысяч вооруженных солдат, плюс порядка 20 тысяч — численность союзных отрядов ассирийцев, армян, туркмен, алевитов и других этнорелигиозных меньшинств. Это реальная военная сила, которая держит под контролем не только 70% сирийско-турецкой границы, но и бóльшую часть водных ресурсов реки Евфрат, что является критически важным для всей Сирии. Переговоры без них просто бесперспективны", — говорит Багдасаров.

По словам аналитика, сейчас на севере Сирии разворачивается новая большая битва — за воду. Анкара намерена взять все эти районы под свой контроль и теснить курдов с их позиций. Однако это категорически не устраивает Дамаск, и, если правительственным войскам удастся объединить силы с курдскими отрядами, то могут произойти новые большие боестолкновения между ними и турецкими силами, участвующими в операции "Щит Евфрата".

Что дозволено Юпитеру…

Россия заинтересована в привлечении курдов к межсирийским переговорам по целому ряду причин. Они выступают в Сирии довольно серьезной силой, и у них в последнее время наметились определенные противоречия с Соединенными Штатами. В интересах Москвы использовать эту ситуацию и добиться более тесного сотрудничества с курдами, поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Однако этому очень серьезно препятствует позиция Турции, подчеркивает он.

Анкара сопротивляется вовлечению в переговоры курдских лидеров также по нескольким причинам. Кроме конкуренции в контроле над северными сирийскими территориями и водами Евфрата, это далеко небезосновательные опасения того, что федерализация Сирии и обретение курдами своего национально-государственного образования может всерьез угрожать и территориальной целостности самой Турции, напоминает аналитик.

"В итоге Россия сегодня, выбирая между курдами и Анкарой, вынужденно склоняется к поддержке Турции. Такой выбор обусловлен и недавней нормализацией отношений с Анкарой, и тем, что ее удалось склонить отказаться от поддержки сирийской оппозиции и подключиться к мирному процессу в Сирии. Это действительно большое достижение, которое Москва всячески пытается сохранить", — говорит Геворг Мирзаян.

Между тем разногласия между Турцией и Ираном пока сохраняются, и России приходится выступать посредником в их разрешении, напоминает он.

"В Кремле прекрасно понимают, что без участия курдов говорить о прекращении сирийской гражданской войны не приходится. Однако и категорически настаивать на этой своей позиции Россия не может, поскольку взятая ею на себя роль медиатора сирийского мирного процесса не позволяет Москве однозначно примкнуть к какой-либо одной конфликтующей стороне — медиатор должен учитывать интересы и позиции всех сторон", — утверждает Геворг Мирзаян.

Таким образом, по его мнению, Россия вряд ли пойдет дальше четкого обозначения своей позиции. Однако, если российская позиция в отношении участия курдов в межсирийских переговорах по-прежнему будет оставаться без внимания, то и успех переговоров в обозримом будущем вряд ли будет реально достигнут.

Источник: from-ua.com