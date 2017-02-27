- Конфликт СМИ с Трампом перешел в новую фазу: ЦРУ в игре07:05
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса21:38
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы19:40
- Известное независимое расследование по катастрофе в Смоленске проведут британцы: Польша попросила изучить обломки Ту-154М18:40
- Российские дипломаты получили черный венок18:00
- В Польше в ДТП погибла украинская журналистка16:40
- Семенченко и Соболев призовут депутатов ЕС поддержать блокаду Донбасса15:42
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля14:00
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине10:51
- Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте09:15
Конфликт СМИ с Трампом перешел в новую фазу: ЦРУ в игре
Разгоревшийся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и ведущих СМИ, похоже, перешел на новый виток развития
Как отмечают «Вести», более острую фазу война Белого дома с журналистами получила якобы из-за вмешательства в дело Центрального разведывательного управления США (Central Intelligence Agency).
Так, появилась информация, разведка «сливает» медиаресурсам секретную информацию как о самом Трампе, так о его ближайшем окружении. Такой факт, по мнению экспертов, также стал причиной усиления противостояния Трампа и ЦРУ.
«Результатом такого слива уже стала отставка советника по безопасности Майкла Флинна, — отметил американский политолог Джон Маккензи. — Трамп очень разгневан и распорядился найти тех, кто сдает прессе документы».
По его мнению, не исключено, что сейчас Белый дом опасается повторения так называемого «уотергейтского скандала», когда после публикации в газете бывший президент Никсон был вынужден покинуть свой пост.
Другие эксперты предполагают, что в конфликте виноваты обе стороны.
Напомним, как сообщала Politeka, открытое противостояние между Трампом и СМИ началось 17 февраля, когда президент на своей странице в Twitter написал, что медиа являются «врагами американского народа».
Позже администрация Белого дома ввела ряд жестких ограничений в отношении некоторых ведущих средств массовой информации.
Тем не менее, согласно социсследованиям, американцы больше доверяют медиаресурсам, чем новому президенту страны Дональду Трампу.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, конфликт, ЦРУ
- Будни террористов "ДНР" и российской армии на Донбассе: СМИ сообщают, что офицеры из России панически бояться остаться на ночь на передовой с "ополченцами"22:34
- В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду22:07
- Савченко допросят из-за поездки в ДНР20:20
- Началась блокада направления Донецк-Мариуполь19:00
- Референдум по поводу статуса ОРДЛО сейчас не имеет смысла18:20
- ДНР: Добробаты покинули фильтровальную станцию17:40
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко17:20
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце17:00
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Переговоров с ДНР/ЛНР не будет16:00
- Конфликт СМИ с Трампом перешел в новую фазу: ЦРУ в игре07:05
- Будни террористов "ДНР" и российской армии на Донбассе: СМИ сообщают, что офицеры из России панически бояться остаться на ночь на передовой с "ополченцами"22:34
- В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду22:07
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса21:38
- В Киеве мужчина зашел в детский сад зарядить телефон и ограбил воспитательницу21:08
- Жена мэра Киева решила выступить перед страной20:40
- Савченко допросят из-за поездки в ДНР20:20
- Борцы со стариками, или зачем лгут депутаты20:00
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы19:40
- Янукович обвинил в попытке разогнать Майдан в 2013 году свое тогдашнее окружение19:20
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять