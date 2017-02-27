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Конфликт СМИ с Трампом перешел в новую фазу: ЦРУ в игре

27.02.2017 07:05
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Конфликт СМИ с Трампом перешел в новую фазу: ЦРУ в игре

Разгоревшийся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и ведущих СМИ, похоже, перешел на новый виток развития

Как отмечают «Вести», более острую фазу война Белого дома с журналистами получила якобы из-за вмешательства в дело Центрального разведывательного управления США (Central Intelligence Agency).

Так, появилась информация, разведка «сливает» медиаресурсам секретную информацию как о самом Трампе, так о его ближайшем окружении. Такой факт, по мнению экспертов, также стал причиной усиления противостояния Трампа и ЦРУ.

«Результатом такого слива уже стала отставка советника по безопасности Майкла Флинна, — отметил американский политолог Джон Маккензи. — Трамп очень разгневан и распорядился найти тех, кто сдает прессе документы».

По его мнению, не исключено, что сейчас Белый дом опасается повторения так называемого «уотергейтского скандала», когда после публикации в газете бывший президент Никсон был вынужден покинуть свой пост.

Другие эксперты предполагают, что в конфликте виноваты обе стороны.

Напомним, как сообщала Politeka, открытое противостояние между Трампом и СМИ началось 17 февраля, когда президент на своей странице в Twitter написал, что медиа являются «врагами американского народа».

Позже администрация Белого дома ввела ряд жестких ограничений в отношении некоторых ведущих средств массовой информации.

Тем не менее, согласно социсследованиям, американцы больше доверяют медиаресурсам, чем новому президенту страны Дональду Трампу. 

 

Источник: https://politeka.net



Теги: США, Донбасс, конфликт, ЦРУ
 
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