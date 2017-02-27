Обнародованы первые детали плана по победе Путина на выборах

27.02.2017 10:30

Уже в марте этого года в России стартует работа так называемого неформального избирательного штаба президента РФ Владимира Путина

При этом, как известно, президентские выборы в России состоятся через год.

Об открытии штаба со ссылкой на свои источники, близкие к администрации Путина, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным осведомленных источников, на этот раз привлечь к работе штаба могут госкорпорации и госкомпании.

На выборах в 2012 году привлекались в основном ресурсы «Единой России». Но после низкой явки избирателей на выборах в Госдуму в 2016 году от этой съемы решено было отказаться. В Кремле надеются, что возможность работать с предприятиями госкорпораций увеличит явку на выборах до 70%.

Напомним, как сообщала Politeka, в России появились новый род войск, которые будут специализироваться на информационных операциях