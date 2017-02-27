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Трамп увеличивает расходы на армию США

27.02.2017 12:15
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Трамп увеличивает расходы на армию США

Президент США Дональд Трамп намерен существенно увеличить военные расходы страны.

Как заявил CNN высокопоставленный источник в Белом доме, соответствующее предложение нового американского лидера поступит при формировании бюджета на предстоящий финансовый год, передает Обозреватель.

При этом, Трамп хочет сократить расходы на социальную защиту и медицинское страхование. Кроме того, президент США урежет финансирование Агентства по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency), с критикой которого он ранее неоднократно выступал.

По словам собеседника телеканала, планы Трампа по бюджету будут обнародованы в понедельник, 27 февраля. Документ представит директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

Во вторник, 28 февраля, Трамп выступит на совместной сессии Конгресса США, на которой, как ожидается, он озвучит свои задачи на посту главы государства и законодательные приоритеты.

 

Источник: from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, армия, расходы
 
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