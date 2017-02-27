Жанна Немцова рассказала, почему ее не было на марше

27.02.2017 09:02

Дочь убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова – Жанна рассказала, почему ее не было сегодня на марше памяти политика



В интервью российскому телеканалу «Дождь» она сообщила, что не ездит в Москву уже два года, передает Politeka.

Жанна Немцова говорит, что в России продолжаются политические репрессии. В качестве примера она напомнила повторное отравление Владимира Кара-Мурзы.

«Я не боюсь Путина, я играю огромную роль в расследовании, я требую допроса Кадырова. Думаете, ему это нравится, что я постоянно произношу его имя и требую быть в суде», — пояснила она, добавив, что не чувствует себя в полной безопасности в России.

Кроме того, по ее мнению, расследование блокирует власть на самом высоком уровне. «Мы продолжаем подавать ходатайства о допросе ряда лиц. Суд дал санкции на допрос Руслана и Артура Геремеевых», — говорит Жанна Немцова.

Что касается сегодняшних событий, она говорит, что внимательно следит за трансляцией. По ее словам, на марш памяти в Москве сегодня пришли около 15 тысяч человек, 5 тысяч – в Санкт-Петербурге. Жанна Немцова поблагодарила россиян, которые вышли на марш памяти ее отца.



