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Австралийский пенсионер случайно обнаружил, что 13 месяцев назад выиграл в лотерею миллион долларов
Австралийский пенсионер, чье имя не разглашается, решил сделать генеральную уборку в своей машине. Собирая мусор, который можно было бы выбросить, он нашел старый пакет из супермаркета. Внутри пакета пенсионер неожиданно обнаружил лотерейный билет, который купил еще в январе прошлого года и о котором совершенно забыл.
На всякий случай мужчина сверил номера в интернете. Каково же было его удивление, когда оказалось, что 13 месяцев назад он стал миллионером. На купленный им билет выпал выигрыш в размере 1,02 миллиона австралийских доллара (около 783 тысяч американских долларов).
Несмотря на то, что со времени лотерейного розыгрыша прошло 414 дней, победитель, проживающий в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс), получил свои деньги. Правила лотереи это допускали. Часть их он намерен потратить на помощь своим детям в выплате кредитов за дом, а также на обучение внуков. А организаторы лотереи воспользовались случаем, призвав участников игры не забывать вовремя проверять свои билеты.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, доллар, пенсионер, Австралия, лотерея
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