Медведев объявил, насколько взлетит цена на российский газ для Европы в 2017 году

28.02.2017 15:40

Заместитель председателя правления газового концерна "Газпром" Александр Медведев объявил о том, что стоимость российского газа для стран Европы значительно вырастет в 2017 году.

Средняя цена экспорта газа в Европу у "Газпрома" в 2017 году увеличится примерно на 10%. Об этом свидетельствуют обещания заместителя председателя правления газового концерна Александра Медведева.

Таким образом, стоимость газа вырастет до 180-190 долларов за 1 тысячу кубометров со 167 долларов в 2016 году.

"Контрактный портфель содержит различные системы ценообразования, а потому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше", - пояснил он.

Источник dialog.ua