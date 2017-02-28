Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На выступлении Олланда снайпер устроил стрельбу

28.02.2017 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На выступлении Олланда снайпер устроил стрельбу

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл огонь, передает AP со ссылкой на французские власти.

В результате инцидента были ранены два человека.

Происшествие случилось на западе Франции в коммуне Вильоньон. Олланд находился на мероприятии по запуску новой линии скоростных поездов.

По данным радиостанции Europe1, выстрел произошел, когда снайпер перемещался на другое место.

"Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", - сказал Олланд после того, как раздался выстрел.

Источник korrespondent.net



Теги: Донбасс, Франция, стрельба, снайпер, полицейский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх