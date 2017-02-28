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На выступлении Олланда снайпер устроил стрельбу
28.02.2017 22:00
Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл огонь, передает AP со ссылкой на французские власти.
В результате инцидента были ранены два человека.
Происшествие случилось на западе Франции в коммуне Вильоньон. Олланд находился на мероприятии по запуску новой линии скоростных поездов.
По данным радиостанции Europe1, выстрел произошел, когда снайпер перемещался на другое место.
"Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", - сказал Олланд после того, как раздался выстрел.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Франция, стрельба, снайпер, полицейский
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