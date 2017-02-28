Новая китайская «зелёная карта» выйдет в этом году

28.02.2017 12:00

Ценность китайской «зелёной карты» продолжает расти. Открытость Китая привлекла больше иностранцев для работы и проживания, а контакты тайваньских соотечественников с материковым Китаем упростились и стали более удобными. В 2016 году Министерство общественной безопасности КНР в общей сложности утвердило список из 1576 иностранцев для постоянного проживания в Китае.

В таких городах, как Пекин, Шанхай, а также в провинциях Гуандун и Фуцзянь идёт поиск реализации более оперативной и удобной системы для постоянного проживания иностранных граждан в Китае. В основном это делалось путём создания рыночных каналов для привлечения кадров, более гибкой системы для иностранцев, системы смены статуса и возможности оценки вводимых реформ.

Происходит активное реформирование и упрощение оформления удостоверений иностранцев, постоянно проживающих в Китае. Новые документы войдут в обращение в течение года, и ими будет удобнее пользоваться. Также постоянно улучшаются условия оформления виз для иностранцев, процедуры оформления въезда и выезда с территории Китая, а также упрощается оформление их пребывания на территории Поднебесной. В настоящее время при 87 КПП по всей стране созданы визовые пункты, а в 15 городах вступило в силу правило о 72-часовом безвизовом пребывании транзитных пассажиров.

Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Ли Нин