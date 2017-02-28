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Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
В России начался процесс дезинтеграции, который уже невозможно остановить; Кавказ готов "вспыхнуть от малейшей вспышки", а на востоке страны уже говорят о "сибирских Соединенных Штатах". Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
"Путин приближает момент дезинтеграции России, который является продолжением дезинтеграции той огромной империи, которой был Советский союз. Это очевидно", - сказал он. По словам политика, Путин уже прошел несколько "точек бифуркации", "и этот процесс уже остановить невозможно". "Теперь речь идет только о форме, в которой это все будет проходить", - убежден политик. "Никакой новый лидер не сможет остановить этот процесс, потому что совершены необратимые действия. Преступления против человечности, военные преступления.
Это невозможно вернуть назад. Невозможно просто извиниться и предложить всем забыть обо всем", - добавил Боровой. "Тут еще есть один момент. Современная власть Кремля держится на имперской агрессивной политике. Если представить себе какое-то чудо, что в Кремле появится здравый смысл, появится новый лидер, который попытается остановить этот процесс – имперский, агрессивный, сопровождающийся пропагандой, – это все равно вызовет очень серьезный переходной процесс, результатом которого будет дезинтеграция России", - убежден он.
В этом контексте политик напомнил о подобных необратимых процессах, которые в свое время прошли во Франции, Великобритании, Испании и Португалии с их колониями. Причем, переходные процессы были очень сложными, и сопровождались гражданскими войнами и убийствами. "Все это предстоит и России", - предупредил Боровой. "Кавказ – это регион, который вспыхнет от малейшей спички. Сегодня Кремль сдерживает этот процесс невероятными усилиями, огромными деньгами, а деньги-то кончаются. Там может начаться возрождение самых отвратительных и опасных для мира режимов, и Кремль уже ничего сделать не может. Там уже начался этот переходной процесс", - констатировал политик. "Начался он и в других регионах России, и идет очень активно. Элиты находятся в состоянии брожения. Слышны разговоры о самостоятельности – "уральских республик", "сибирских Соединенных Штатов", "дальневосточных республик". Все это уже присутствует в политическом пространстве. Через некоторое время это все оформится", - продолжил он. По мнению политика, из состояния, когда Кремль мог что-то изменить, он переходит "просто к наблюдению" необратимых процессов.
"Самое большее, что сегодня Путин может сделать – это переназначать губернаторов на более лояльных, на силовиков. Но это не решение проблемы. Концептуально это ничего не меняет", - заметил Боровой. "Раньше с помощью коррупции, с помощью подкупа регионов этот процесс сдерживался, была вертикаль власти, был механизм фактически финансирования регионов. Этот механизм исчезает. И все. Дальний Восток отъезжает в сторону Японии и Китая, Сибирь – в сторону Китая, Урал будет самостоятельным", - спрогнозировал он.
Источник dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кремль
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