Грузия получила "безвиз"

01.03.2017 17:00

Подписано соглашение об окончательном предоставлении Грузии безвизового режима представителями Европейского Союза. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, предает телеканал 112 Украина.

"Соглашение о визовой либерализации подписано, поздравляю, Грузия", - отметил Йозвяк.

Ожидается, что 8-9 марта законодательные изменения опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Указ вступает в силу через 20 дней после даты публикации, это означает, что безвизовый режим заработает 28 марта.