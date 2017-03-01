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Грузия получила "безвиз"

01.03.2017 17:00
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Грузия получила "безвиз"

Подписано соглашение об окончательном предоставлении Грузии безвизового режима представителями Европейского Союза. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, предает телеканал 112 Украина.
"Соглашение о визовой либерализации подписано, поздравляю, Грузия", - отметил Йозвяк.
Ожидается, что 8-9 марта законодательные изменения опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Указ вступает в силу через 20 дней после даты публикации, это означает, что безвизовый режим заработает 28 марта.



Теги: Европейский союз, Грузия, безвизовый режим
 
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