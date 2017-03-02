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Маккейн назвал самую большую угрозу США

02.03.2017 20:08
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Маккейн назвал самую большую угрозу США

В случае если США не дадут жесткий ответ на кибератаки, они станут одной из главных угроз национальной безопасности

Об этом в ходе слушаний по вопросу кибербезопасности заявил глава комитета Сената США по обороне Джон Маккейн, передает Politeka.

Маккейн сообщил, что сегодня в Сенате состоялись слушания относительно политики США в сфере кибер-безопасности. По мнению влиятельного республиканца, кибератаки являются одним из наиболее опасных вызовов для национальной безопасности США в этом поколении.

«Наши противники убеждены, что награда за атаку на США в киберпространстве превосходит риск. Пока данная ситуация не изменится, пока мы разрабатываем политику и стратегию в киберустрашения, пока мы демонстрируем, что атаки на США не имеют последствий, кибератаки будут становиться более частыми и жесткими», — заявил сенатор.

По его мнению, разработка стратегии в этой сфере является ключевой задачей правительства.




Теги: политика, США, Донбасс, угроза
 
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