Маккейн назвал самую большую угрозу США

02.03.2017 20:08

В случае если США не дадут жесткий ответ на кибератаки, они станут одной из главных угроз национальной безопасности

Об этом в ходе слушаний по вопросу кибербезопасности заявил глава комитета Сената США по обороне Джон Маккейн, передает Politeka.

Маккейн сообщил, что сегодня в Сенате состоялись слушания относительно политики США в сфере кибер-безопасности. По мнению влиятельного республиканца, кибератаки являются одним из наиболее опасных вызовов для национальной безопасности США в этом поколении.

«Наши противники убеждены, что награда за атаку на США в киберпространстве превосходит риск. Пока данная ситуация не изменится, пока мы разрабатываем политику и стратегию в киберустрашения, пока мы демонстрируем, что атаки на США не имеют последствий, кибератаки будут становиться более частыми и жесткими», — заявил сенатор.

По его мнению, разработка стратегии в этой сфере является ключевой задачей правительства.



