Обнародована новая версия смерти Ким Чон Нама

02.03.2017 17:28

Причиной кончины брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама могли быть серьезные проблемы с сердцем

Как пишет Politeka со ссылкой на Reuters, новую неожиданную версию гибели родственника Ким Чон Ына озвучил экс-заместитель постпреда Корейской народно-демократической республики при Организации Объединенных Наций Ли Дон Ир.

Так, он заверяет, что Ким Чон Нам мог скончаться от сердечного приступа.

По словам бывшего северокорейского дипломата, поводом для такого заявления служат все «явные признаки», обнаруженные после гибели Чон Нама.

Для подтверждения своей версии он предложил направить образцы вещества, обнаруженного судмедэкспертами в лабораторию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, 13 февраля в столице Малайзии Куала-Лумпуре был отравлен брат северокорейского диктатора Ким Чон Нам. Судя по видеокадрам из аэропорта в Малайзии, гдре случилось происшествие, его атаковали две женщины, распылившие ему в лицо неизвестное вещество, после чего он скончался.

Позже стало известно, что в его теле обнаружены следы крайне токсичного нервно-паралитического газа VX.

По итогам повторной аутопсии тела убитого были сделаны выводы, что причиной смерти родственника северокорейского лидера стал сильный паралич.

Тем не менее, единственного гражданина КНДР, который был арестован в связи с убийством сводного брата лидера Северной Кореи, освободят, поскольку против него нет доказательств.