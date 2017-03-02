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Почему Кремлю не стоит ожидать перезагрузки отношений с США
Вынесение в публичное пространство скандала связанного со встречей генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком является неутешительным сигналом дляКремля
Как пишет Politeka, об РИА рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.
Эксперт подчеркнул, что это уже второй подобный скандал, связанный со встречей членов команды Трампа с Кисляком. Он подчеркнул, что в США могли кулуарно уволить встречавшихся с российским послом членов команды Трампа, однако приняли решения вынести это на публику.
«Их могли бы просто поставить перед фактом, тихо предложить уход, и этим бы все и кончилось, но вместо этого все зачем-то выносится в публичное пространство. Зачем? Очевидно, для того, чтобы полностью отрезать все контакты с Россией, — это первый план. Второй момент — послать России сигнал: вы ждали новую перезагрузку, а ее не будет», — считает Фененко.
Как писала Politeka, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как он ввел в заблуждение старших должностных лиц о тайных связях с Россией.
Теги: Россия, США, Донбасс, отношения, Кремль
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