Прем'єр Японії: Санкції з Росії знімати не можна

02.03.2017 21:25

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що антиросійські санкції не можуть бути скасовані до того часу, поки Російська Федерація не виконає всі пункти Мінських домовленостей. Про це сьогодні, 2-го березня, на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив глава Верховної Ради України Парубій Андрій, передає replyua.net.



«Нещодавно завершилася моя зустріч з главою японського уряду Сіндзо Абе. За його словами, санкції проти Росії не можуть бути знятими до того часу, поки Кремль не виконає всі вимоги Мінських домовленостей. Це підтримка для України та доказ того, що Японія усвідомлює справжню ситуацію щодо російської агресії», - зазначив він.



Як повідомлялося раніше, японська сторона висловила офіційний рішучий протест проти планів Російської Федерації щодо розміщення додаткової військової дивізії на території спірних Курильських островів. Після чого у Росії заявили, що Москва буде розміщувати свої війська там, де побажає, оскільки Курили, за версією Кремля, - це територія Російської Федерації. Пізніше один із чиновників РФ заявив, що розміщення додаткової дивізії на Курильських островах не означає, що РФ має наміри протистояти Японії, а навпаки – це свідчить про готовність Росії до співпраці з Токіо у військовій сфері.