- От посла РФ трамповские чиновники скоро будут шарахаться как от прокаженного21:45
- Прем'єр Японії: Санкції з Росії знімати не можна21:25
- Маккейн назвал самую большую угрозу США20:08
- Всех тунеядцев России заставят заплатить по 25 тысяч18:55
- Обнародована новая версия смерти Ким Чон Нама17:28
- В Кремле выдали порцию откровений о переговорах Путина с Порошенко16:10
- Россию потрясли известия о новых богатствах Медведева15:45
- Почему Кремлю не стоит ожидать перезагрузки отношений с США13:18
- Вашингтон готов бросить вызов Москве12:15
- Минюст включит факты «национализации» предприятий в иски против РФ17:52
Прем'єр Японії: Санкції з Росії знімати не можна
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що антиросійські санкції не можуть бути скасовані до того часу, поки Російська Федерація не виконає всі пункти Мінських домовленостей. Про це сьогодні, 2-го березня, на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив глава Верховної Ради України Парубій Андрій, передає replyua.net.
«Нещодавно завершилася моя зустріч з главою японського уряду Сіндзо Абе. За його словами, санкції проти Росії не можуть бути знятими до того часу, поки Кремль не виконає всі вимоги Мінських домовленостей. Це підтримка для України та доказ того, що Японія усвідомлює справжню ситуацію щодо російської агресії», - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, японська сторона висловила офіційний рішучий протест проти планів Російської Федерації щодо розміщення додаткової військової дивізії на території спірних Курильських островів. Після чого у Росії заявили, що Москва буде розміщувати свої війська там, де побажає, оскільки Курили, за версією Кремля, - це територія Російської Федерації. Пізніше один із чиновників РФ заявив, що розміщення додаткової дивізії на Курильських островах не означає, що РФ має наміри протистояти Японії, а навпаки – це свідчить про готовність Росії до співпраці з Токіо у військовій сфері.
Теги: Россия, Донбасс, Япония, санкции
- Отобрав Курилы, Россия хочет, чтобы Япония признала "исторические реалии"
- Не только "Крым наш" или как будет решаться спор по Курилам
- Россия готова отдать Японии контрольный пакет в нефтегазовых проектах
- Япония может разорвать отношения с РФ из-за Курил
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Япония отчаялась договориться с Путиным о Курилах
- В НБУ назвали наслідки блокади Донбасу21:12
- «Национализация» на Донбассе: на предприятиях бьют тревогу19:30
- Террористы сажают террористов: у Плотницкого очередной «оружейный» бзик, - ИС18:40
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»17:45
- Блокада Донбасса: когда остановятся предприятия боевиков17:15
- ВГА: Авдеевка готовится к автономному обеспечению водой. ВИДЕО15:50
- «Блокадники» заявили о важной поддержке депутатов14:43
- Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР13:00
- Украинцев могут обязать платить за электричество для жителей ЛНР11:20
- Саперы начали разминирование Донецкой фильтровальной станции11:15
- От посла РФ трамповские чиновники скоро будут шарахаться как от прокаженного21:45
- Прем'єр Японії: Санкції з Росії знімати не можна21:25
- В НБУ назвали наслідки блокади Донбасу21:12
- Прокуратура засекретила обыски у Насирова20:55
- Вооруженные старатели янтаря «раскопали» железную дорогу и заблокировали полицию20:42
- Конкурс от ХК «Донбасс» и украинского стартапа «Concepter»20:36
- Опубликованы кадры с места взрыва на шахте – видео20:20
- Маккейн назвал самую большую угрозу США20:08
- На Одещині звільнили прокурора-вбивцю19:48
- «Национализация» на Донбассе: на предприятиях бьют тревогу19:30
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Трамп подписал нужный Украине указ
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс