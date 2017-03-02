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Россию потрясли известия о новых богатствах Медведева
Сотрудники российского Фонда по борьбе с коррупцией сегодня обнародовали результаты расследования о наличии дорогой недвижимости у Дмитрия Медведева, премьер-министра России, информирует replyua.net.
В документах фонда указано, что российский премьер имеет во владении несколько огромных поместий не только на территории России, но и за границей. Одно из поместий Медведев получил в качестве презента от Алишера Усманова, российского олигарха, однако эта недвижимость записана на один из благотворительных фондов.
Сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией при этом уточнили, что премьер-министр контролирует множество различных благотворительных фондов, в которые было перечислено порядка семидесяти миллиардов рублей, однако эксперты не уточнили, о каком периоде времени может идти речь.
Впрочем, известно, что имеются в виду крупные взятки от того же Усманова, а также от Леонида Михельсона и руководства «Башнефти». Напомним, что ранее оппозиционер Алексей Навальный обнародовал информацию о том, что Медведев владеет роскошной резиденцией недалеко от старинного города Плес в Ивановской области. Помимо поместья, премьеру принадлежат гектары земли.
Теги: Россия, Донбасс, Медведев, богатство
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