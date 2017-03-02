Россию потрясли известия о новых богатствах Медведева

02.03.2017 15:45

Сотрудники российского Фонда по борьбе с коррупцией сегодня обнародовали результаты расследования о наличии дорогой недвижимости у Дмитрия Медведева, премьер-министра России, информирует replyua.net.

В документах фонда указано, что российский премьер имеет во владении несколько огромных поместий не только на территории России, но и за границей. Одно из поместий Медведев получил в качестве презента от Алишера Усманова, российского олигарха, однако эта недвижимость записана на один из благотворительных фондов.

Сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией при этом уточнили, что премьер-министр контролирует множество различных благотворительных фондов, в которые было перечислено порядка семидесяти миллиардов рублей, однако эксперты не уточнили, о каком периоде времени может идти речь.

Впрочем, известно, что имеются в виду крупные взятки от того же Усманова, а также от Леонида Михельсона и руководства «Башнефти». Напомним, что ранее оппозиционер Алексей Навальный обнародовал информацию о том, что Медведев владеет роскошной резиденцией недалеко от старинного города Плес в Ивановской области. Помимо поместья, премьеру принадлежат гектары земли.