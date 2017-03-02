Вашингтон готов бросить вызов Москве

02.03.2017 12:15

Администрация американского президента Дональда Трампа не боится бросить вызов России на мировой арене. Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли в интервью Al Jazeera, передает Корреспондент.

"Если мы сможет добиться того, чтобы Россия была с нами, это хорошо. Мы будем бросать им вызов, если увидим что-то не то", - подчеркнула постпред США.

На вопрос, кем Россия является для США - другом или врагом - Хейли ответила, что Белому Дому не нужно, чтобы Москва была "тем или другим".

"Мы отвечали России несколько раз за вещи, которые, как мы считаем, являются неправильными. Мы не боимся этого делать и мы продолжим это делать, если посчитаем нужным", - отметила она.

Источник: from-ua.com