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Всех тунеядцев России заставят заплатить по 25 тысяч
Министерство труда РФ продолжает реализацию своей идеи по введению налога на тунеядство, который обяжет трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости, платить государству.
Для того, чтобы новый налог реальностью, нужно создать всероссийский реестр неработающего населения – соответствующая инициатива уже подготовлена в Минтруда, заявил в четверг начальник отдела департамента правовой и международной деятельности ведомства Денис Корсаков на круглом столе в Совете федерации.
По словам Корсакова, которые передает РИА Новости, ответственными за ведение реестра тунеядцев предлагается назначить местные власти субъектов РФ.
Попавшие в реестр будут платить налог. Его размер может составить около 25 тысяч рублей с человека в год, сообщил в феврале глава Минтруда Максим Топилин в интервью “Российской газете”.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, штраф, безработный
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