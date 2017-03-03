Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)

03.03.2017 10:55

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал всю правду о банде Путина и Медведева, пишет ukrpost.biz.

Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц.

Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом.

Документы, подтверждающие каждый факт, изложенный в фильме, содержатся в текстовом расследовании.