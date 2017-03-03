Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)

03.03.2017 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал всю правду о банде Путина и Медведева, пишет ukrpost.biz.

Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц.

Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом.

Документы, подтверждающие каждый факт, изложенный в фильме, содержатся в текстовом расследовании.

 


Фото: ukrpost.biz/

Теги: Россия, Донбасс, коррупция, расследование, Дмитрий Медведев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх