Главная / Новости / Мир / Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)10:55
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- Совет ЕС подтвердил "безвиз" для Украины09:51
- Зятя Трампа подозревают в связях с Россией08:32
- Російський військовий Дубінский зіграв одну з ключових ролей у катастрофі малазійського Боїнга в небі над Донбасом (ФОТО)07:53
- В Конгрессе США рассмотрят выделение Украине 150 млн долларов. на военные расходы07:45
- Квасьневский назвал наихудший сценарий для Украины22:25
- От посла РФ трамповские чиновники скоро будут шарахаться как от прокаженного21:45
- Прем'єр Японії: Санкції з Росії знімати не можна21:25
- Маккейн назвал самую большую угрозу США20:08
Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)
03.03.2017 10:55
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал всю правду о банде Путина и Медведева, пишет ukrpost.biz.
Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц.
Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом.
Документы, подтверждающие каждый факт, изложенный в фильме, содержатся в текстовом расследовании.
Фото: ukrpost.biz/
Теги: Россия, Донбасс, коррупция, расследование, Дмитрий Медведев
Читайте также:
- Мечта вместо еды или Почему Донбасс принуждают воевать за "русский мир"
- Путин прикрыл войной свои провалы в экономике - Ходорковский
- Губернатор Луганщины поделился впечатлениями от российского ток-шоу, где искали дно
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- В «ЛНР» разгорелся скандал с российскими деньгами - процветают коррупция и воровство
- Рейтинги крупнейших российских компаний упали до критического уровня
- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"10:34
- Российское командование дало приказ обострить ситуацию в районе Мариуполя 10:20
- ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию09:43
- В оккупированной Горловке закрыли центр распределения гуманитарной помощи Ахметова09:37
- Предприятия Ахметова на оккупированном Донбассе работают на боевиков - "СтопТеррор" (ВИДЕО)09:30
- В результате обстрела Авдеевки пострадала инфраструктура, среди населения пострадавших нет - Жебривский09:15
- Сегодня утром Авдеевка вновь подверглась обстрелу боевиков, есть разрушения09:02
- В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы 11:29
- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
- Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)10:55
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"10:34
- Российское командование дало приказ обострить ситуацию в районе Мариуполя 10:20
- Совет ЕС подтвердил "безвиз" для Украины09:51
- ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию09:43
- В оккупированной Горловке закрыли центр распределения гуманитарной помощи Ахметова09:37
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов