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В России назвали имя возможного преемника Путина
Преемником президента России Владимира Путина может быть только нынешний мэр Москвы Сергей Собянин – в том случае, если Путин не оставит за собой этот пост навечно. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.
"Кому Путин собирается передать власть, или он собирается остаться на посту сам? Мы точно не знаем. Я подозреваю, что окончательное решение еще не принято. Путин любит так поступать: он подвешивает вопрос и оставляет его в подвешенном положении до последнего момента. Окончательное решение принимается только в конце", - сказал публицист.
"И в том, и в другом случае Медведеву лучше находиться где-нибудь за кулисами и бояться высунуть оттуда нос", - добавил публицист.
Как писал "Обозреватель", ранее Владимир Голышев предположил, что коррупционный скандал с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева может быть связан с попыткой исключить его из списка возможных претендентов на роль первого лица в РФ.
Фото: gosnovosti.com/
Теги: Россия, Донбасс, президент, Путин, Медведев, Сергей Абрамов, мнение
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- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
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