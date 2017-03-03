В России назвали имя возможного преемника Путина

03.03.2017 19:31

Преемником президента России Владимира Путина может быть только нынешний мэр Москвы Сергей Собянин – в том случае, если Путин не оставит за собой этот пост навечно. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.

"Кому Путин собирается передать власть, или он собирается остаться на посту сам? Мы точно не знаем. Я подозреваю, что окончательное решение еще не принято. Путин любит так поступать: он подвешивает вопрос и оставляет его в подвешенном положении до последнего момента. Окончательное решение принимается только в конце", - сказал публицист.

В то же время он поделился собственными оценками. "Я вижу только два варианта: 1.Путин остается. 2.Путин передает президентское кресло Собянину. Я не вижу никакого третьего варианта".

"И в том, и в другом случае Медведеву лучше находиться где-нибудь за кулисами и бояться высунуть оттуда нос", - добавил публицист.

Как писал "Обозреватель", ранее Владимир Голышев предположил, что коррупционный скандал с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева может быть связан с попыткой исключить его из списка возможных претендентов на роль первого лица в РФ.