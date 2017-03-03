Зятя Трампа подозревают в связях с Россией

03.03.2017 08:32

Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер вместе с экс-советником Трампа по вопросам безопасности Майклом Флинном в декабре 2016 года встречались с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом пишет New York Times со ссылкой на представителей Белого дома, передает 112.ua.

По данным американских СМИ со ссылкой на представителей Белого дома, сообщается, что встреча происходила в башне Trump Tower в Нью-Йорке и ее целью было "установить связь между новой администрацией и российским правительством".

Насколько часто происходили подобные встречи неизвестно, однако, на данный момент такие связи имеют большое значения, поскольку ФБР расследует вмешательство России в выборы в США.

Представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила, что Кушнер и Флинн встречались в декабре с Кисляком. Она отметила, что та встреча длилась 20 минут, а после этого Кушнер больше не встречался с послом РФ.