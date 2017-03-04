Экс-прокурор Крыма Поклонская снова повеселила своими глупыми высказываниями (ВИДЕО)

04.03.2017 07:46

Одиозный экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне - депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская известная своими глупыми высказываниями, заявила по телевидению, что в Симферополе якобы замироточил бюст Николая Второго, сообщает "Диалог UA".

По словам прокурорши-предательницы, ей кто-то позвонил из крымской прокуратуры и рассказал, что в столетнюю годовщину убийства российского императора в Симферополе произошло чудо — бюст Николая Второго "замироточил".

Данный бюст был установлен на украинском полуострове оккупантами в сентябре 2016 года возле прокуратуры — у входа в часовню Святых царственных мучеников.

"Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились. Сделали фотографии, направили. Это – чудо, которое не объяснят ученые. Это в столетнюю годовщину, видите как. Государь нам помогает. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", - заявила Поклонская.

Отметим, что бюст этот установлен на улице, и если на нем даже и была обнаружена какая-то маслянистая жидкость – не факт, что это не проделки каких-то шутников. Поэтому слова Поклонской о том, что крымчане прикладывают к бюсту детишек, звучит по меньшей мере дико.













