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ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – НАПАДЕНИЕ И ТРАМП БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ

05.03.2017 21:02
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ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – НАПАДЕНИЕ И ТРАМП БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ

Сегодняшний твитт президента США Дональда Трампа стал шоком для «левого» лагеря политиков США. «Законно ли действующему президенту заниматься прослушиванием разговоров кандидатов на пост президента в преддверии выборов? – задался вопросом глава Белого дома, сравнив действия Барака Обамы с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке президента Ричарда Никсона. – Плохой или больной парень!».

Об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, Дональд Трамп фактически объявил ультиматум «левым»: он намекнул «если найдется хороший адвокат из этого дела выйдет второй Уотергейт». Утечки информации незаконны, уголовны, но там еще нужны расследования должностных преступлений и их всегда можно «свалить» на нерадивых «сотрудников», которые могут попасть за решетку, спасая от этой участи своих больших боссов, а тут – прямое обвинение Обаме и всему его лагерю.
«Впору задуматься что лучше: сменить пластинку и сидеть тихо, как мышки или продолжать лезть на рожон и потом просить убежища в Саудовской Аравии? Дилемма… Ясно одно: Трамп не станет сидеть в обороне – не делают так люди бизнеса. Для любого крупного бизнесмена ясно – сесть в оборону это уже означает проигрыш. Лучшая оборона – нападение и Трамп будет это делать», – считает Соломон Манн.

 

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, нападение, Дональд Трамп
 
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