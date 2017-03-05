США готовится к штурму столицы террористов в Сирии

05.03.2017 19:10

По предоставленным данным, военное министерство США планирует осуществить штурм города Рака, который является столицей исламистов и крепостью терроризма. Реализация такого плана предусматривает проведение со стороны Пентагона наземной операции в Сирии, где Ракка станет главной целью американских военных, передает издание "Российский Диалог" со ссылкой на The Washington Post.

План американского оборонного ведомства предусматривает одновременное задействование американских специальных войск, артиллерии и воздушной защиты боевыми вертолетами. Кроме того, в данный план Пентагона заложена поддержка американского спецназа союзниками по коалиции.

В данном случае такими союзниками являются сирийские курды, которых Пентагон обещает обеспечить дополнительными поставками вооружения и боеприпасов.

Пока непреодолимой загвоздкой в антитеррористическом плане США в Сирии является распоряжение бывшего президента Америки Барака Обамы, который ограничил допустимое присутствие на территории Сирии американского спецназа до 500 человек.

После решения данного вопроса, Америка будет готова приступить к полномасштабной военной операции в Сирии.

Источник dialog.ua