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Франция: КНДР должна ответить за ракетные пуски
Французские власти осуждают новые ракетные запуски в КНДР и призывают партнеров дать решительный ответ на действия северокорейских властей, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.
КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.
"Франция осуждает четыре запуска баллистических ракет, проведенные КНДР 6 марта в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в коммюнике.
Париж призвал Пхеньян к выполнению международных обязательств в части полного отказа от ядерной и баллистической программ.
"Мы призываем международное сообщество действовать без промедления, чтобы помешать КНДР получить доступ к действующему ядерному арсеналу для соблюдения режима нераспространения. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, в частности постоянными членами Совета Безопасности, Японией и Республикой Корея, чтобы выработать твердый и решительный ответ", — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Франция, ракеты, КНДР
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