Франция: КНДР должна ответить за ракетные пуски

06.03.2017 16:25

Французские власти осуждают новые ракетные запуски в КНДР и призывают партнеров дать решительный ответ на действия северокорейских властей, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

"Франция осуждает четыре запуска баллистических ракет, проведенные КНДР 6 марта в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в коммюнике.

Париж призвал Пхеньян к выполнению международных обязательств в части полного отказа от ядерной и баллистической программ.

"Мы призываем международное сообщество действовать без промедления, чтобы помешать КНДР получить доступ к действующему ядерному арсеналу для соблюдения режима нераспространения. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, в частности постоянными членами Совета Безопасности, Японией и Республикой Корея, чтобы выработать твердый и решительный ответ", — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Источник: http://from-ua.com