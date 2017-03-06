Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Франция: КНДР должна ответить за ракетные пуски

06.03.2017 16:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Франция: КНДР должна ответить за ракетные пуски

Французские власти осуждают новые ракетные запуски в КНДР и призывают партнеров дать решительный ответ на действия северокорейских властей, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

"Франция осуждает четыре запуска баллистических ракет, проведенные КНДР 6 марта в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в коммюнике.

Париж призвал Пхеньян к выполнению международных обязательств в части полного отказа от ядерной и баллистической программ.

"Мы призываем международное сообщество действовать без промедления, чтобы помешать КНДР получить доступ к действующему ядерному арсеналу для соблюдения режима нераспространения. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, в частности постоянными членами Совета Безопасности, Японией и Республикой Корея, чтобы выработать твердый и решительный ответ", — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Франция, ракеты, КНДР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх