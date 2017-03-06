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Иск против России: стоит ли ждать положительного решения
Украина имеет основания ожидать положительного решения Международного суда ООН по иску против России
Как передает Politeka, такое заявление после судебного заседания сделала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет «Интерфакс».
По ее словам, Украина не просит ничего лишнего, что выходило бы за рамки компетенции этого суда. «Мы не просим ничего, что выходило бы за рамки выполнения страной-членом этих конвенций своих обязательств в соответствии с конвенцией», — добавила она.
Зеркаль уверена, что Международный суд ООН удовлетворит иск. «Для Украины это будет первое юридическое закрепление соответствующих обязательств Российской Федерации соблюдать как конвенции, так и решения суда. Кроме того, это фактически выведет Россию в другой клуб стран, которые не выполняют ни международное право, ни решения суда», — добавила она.
Ранее сообщалось, что требует Украина в Гааге. Журналист Ростислав Демчук назвал выступление представителя Украины Елены Зеркаль в Международном суде ООН безответственным и несерьезным.
Теги: Россия, Донбасс, суд, Гаага
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