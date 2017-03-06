- Почему миллионеры массово бегут из ЕС19:15
- Все праворадикалы Европы так или иначе связаны с Москвой, - Олланд18:15
- Саакашвілі: Трамп не буде розмінюватися Україною для налагодження відносин з РФ18:03
- Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы17:30
- Суд в Гааге: какой «козырь» есть у Украины против России16:55
- Франция: КНДР должна ответить за ракетные пуски16:25
- Что требует Украина в Гааге16:10
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- Визит Джонсона в Москву: Россию будут «ругать»14:37
- В России сообщили, как предотвратить ядерный удар КНДР13:15
Почему миллионеры массово бегут из ЕС
Стало известно, что в странах Евросоюза наблюдается массовый «побег» миллионеров
Как передает Politeka, об этом сообщает издание PSM7. Выяснилось, что европейские бизнесмены покидают Европу в поисках более либеральных в налоговом плане мест для жизни.
К примеру, количество миллионеров, которые хотят выехать из Германии, за последние годы существенно выросло — с пары сотен до тысячи человек в 2015 году. Уже в 2016 году, из страны эмигрировало более четырех тысяч человек.
Во Франции за прошлый год количество миллионеров сократилось на 12 тыс человек. Аналогичная ситуация наблюдается и Швеции, Бельгии и Британии. Всего в 2016 году страны Евросоюза покинуло около 82 тысяч миллионеров.
Эксперты связывают такое развитие событий с «религиозной напряженностью» и беспорядками, вызванными миграционным кризисом в странах ЕС. Кроме того, на это повлияло и повышение налоговых ставок.
Самыми популярными вариантами для переезда миллионеров становятся Австралия, Канада, США, Швейцария и Новая Зеландия.
Теги: Донбасс, Европейский союз, миллионер
- После подписания Соглашения об ассоциации в украинских тюрьмах станет безопаснее
- Губернатор Донетчины надеется на гранты и дешевые кредиты от Европейского союза
- Европа вынесла резонансное решение по Турции
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами
- На саммите в Вильнюсе подписали декларацию об Украине и ЕС
- В Донецке состоялось заседание рабочей группы Еврорегион "Донбасс" – сотрудничество с Евросоюзом
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России19:38
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу17:10
- Ремонтники не смогли починить ЛЭП возле Авдеевки17:00
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса14:10
- Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук14:00
- Весеннее обострение у боевиков: раскрыта новая тактика оккупантов12:10
- Почему миллионеры массово бегут из ЕС19:15
- У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка18:59
- В "ЛДНР" заявили о поставках угля в Россию18:38
- Все праворадикалы Европы так или иначе связаны с Москвой, - Олланд18:15
- Саакашвілі: Трамп не буде розмінюватися Україною для налагодження відносин з РФ18:03
- В зоне АТО почти полтысячи человек пропали без вести17:45
- Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы17:30
- Россия отказывается от украинских систем управления ракетами17:20
- Вопреки обстрелам Авдеевский коксохим продолжает работу17:10
- Ремонтники не смогли починить ЛЭП возле Авдеевки17:00
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО