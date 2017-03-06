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Почему миллионеры массово бегут из ЕС

06.03.2017 19:15
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Почему миллионеры массово бегут из ЕС

Стало известно, что в странах Евросоюза наблюдается массовый «побег» миллионеров

Как передает Politeka, об этом сообщает издание  PSM7. Выяснилось, что европейские бизнесмены покидают Европу в поисках более либеральных в налоговом плане мест для жизни.

К примеру, количество миллионеров, которые хотят выехать из Германии, за последние годы существенно выросло — с пары сотен до тысячи человек в 2015 году. Уже в 2016 году, из страны эмигрировало более четырех тысяч человек.

Во Франции за прошлый год количество миллионеров сократилось на 12 тыс человек. Аналогичная ситуация наблюдается и Швеции, Бельгии и Британии. Всего в 2016 году страны Евросоюза покинуло около 82 тысяч миллионеров.

Эксперты связывают такое развитие событий с «религиозной напряженностью» и беспорядками, вызванными миграционным кризисом в странах ЕС. Кроме того, на это повлияло и повышение налоговых ставок.

Самыми популярными вариантами для переезда миллионеров становятся Австралия, Канада, США, Швейцария и Новая Зеландия.



Теги: Донбасс, Европейский союз, миллионер
 
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