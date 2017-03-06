Под Москвой зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса

06.03.2017 07:25

В Московской области госпитализированы сотрудники птицефабрик, которые контактировали с больной птицей

Речь идет о птичьем гриппе. Известно, что в больнице оказались 14 сотрудников, пишет «Лента» со ссылкой на свои источники.

По данным медиков, в ветеринарных пробах был обнаружен генетический материал птичьего гриппа. Повторные анализы также дали положительный результат.

Пока у сотрудников птицефабрик признаков болезней не обнаружено. Врачи ведут наблюдение.

Согласно предварительным данным, для того, что бы избежать угрозы распространения болезни будут уничтожены около 400 тысяч птиц.

Напомним, как сообщала Politeka, в январе пять новых очагов возникновения птичьего гриппа выявленных на птицефермах в Чешской республике заставили ветеринаров прибегнуть к уничтожению домашних птиц