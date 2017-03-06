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Под Москвой зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса
В Московской области госпитализированы сотрудники птицефабрик, которые контактировали с больной птицей
Речь идет о птичьем гриппе. Известно, что в больнице оказались 14 сотрудников, пишет «Лента» со ссылкой на свои источники.
По данным медиков, в ветеринарных пробах был обнаружен генетический материал птичьего гриппа. Повторные анализы также дали положительный результат.
Пока у сотрудников птицефабрик признаков болезней не обнаружено. Врачи ведут наблюдение.
Согласно предварительным данным, для того, что бы избежать угрозы распространения болезни будут уничтожены около 400 тысяч птиц.
Напомним, как сообщала Politeka, в январе пять новых очагов возникновения птичьего гриппа выявленных на птицефермах в Чешской республике заставили ветеринаров прибегнуть к уничтожению домашних птиц
Теги: Россия, Донбасс, вирус, Москва, птичий грипп
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