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Провокации Ким Чон Ына: КНДР испытала «неопознанное» оружие
Военные силы Корейской народно-демократической республики испытали новый «неопознанный» вид вооружения
Как пишет Politeka, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
Испытания пока «неопознанного объекта», который упал в воды Японского моря, неподалеку от восточного побережья КНДР, были осуществлены Северной Кореей в 00:36 (по Киеву) в понедельник, 6 марта.
По сведениям представителей комитета начальников штабов Южной Кореи, это была ракета неизвестного типа.
По их данным, запуск был произведен из района населенного пункта Тончханни (провинция Пхенан-Пукто, где расположен космодром Сохэ).
В то же время агентство не исключает, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14, способной достигнуть территории США.
Также отмечается, что запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.
«Северная Корея запустила неопознанную ракету в знак протеста из-за совместных учений Южной Кореи и Соединенных ШтатовАмерики, — сказано в сообщении. — Снаряд пролетел над территорией страны и упал в Японское море».
Напомним, предыдущее испытание ракеты нового типа Pukguksong-2 среднего и дальнего радиуса воздействия Пхеньян осуществил 12 февраля. Тогда ракета пролетела около 500 км и также упала в акватории Японского моря. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чон Ын. Он назвал их успешными.
Всего в 2016 году КНДР осуществила запуск более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания. В Совбезе ООН осуждают такую «демонстрацию силы» Северной Кореи.
Также мы сообщли, что Южная Корея призвала к «коллективным мерам» в отношении КНДР, включая временное приостановление ее членства в ООН.
Теги: Донбасс, оружие, Ким Чен Ын, испытание, КНДР
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