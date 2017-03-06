Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы

06.03.2017 17:30

Большинство граждан США одобряют расследование связей президента США Дональда Трампа с Россией

Об Politeka стало известно из сообщения телеканала CNN, который ссылается на последний опрос общественного мнения.

Почти две трети американцев заявили, что поддерживают мысль назначения спецпрокурора для расследования связей между администрацией президента Дональда Трампа и Россией.

65% предпочли бы видеть специального прокурора для расследовании дела, в то время как 32% считают, что конгресс способен на самостоятельное разрешение ситуации.

По данным опроса, почти 55% респондентов обеспокоены из-за информации о предполагаемых связях между командой Трампа и Россией.

71% сторонников демократической партии заявили, что «очень обеспокоены» сложившейся ситуацией, среди республиканцев 51% опрошенных отметили, что этот вопрос их не беспокоит.