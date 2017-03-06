Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы

06.03.2017 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы

Большинство граждан США одобряют расследование связей президента США Дональда Трампа с Россией

Об Politeka стало известно из сообщения телеканала CNN, который ссылается на последний опрос общественного мнения.

Почти две трети американцев заявили, что поддерживают мысль назначения спецпрокурора для расследования связей между администрацией президента Дональда Трампа и Россией.

65% предпочли бы видеть специального прокурора для расследовании дела, в то время как 32% считают, что конгресс способен на самостоятельное разрешение ситуации.

По данным опроса, почти 55% респондентов обеспокоены из-за информации о предполагаемых связях между командой Трампа и Россией.

71% сторонников демократической партии заявили, что «очень обеспокоены» сложившейся ситуацией, среди республиканцев 51% опрошенных отметили, что этот вопрос их не беспокоит.



Теги: Россия, США, Донбасс, Америка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх