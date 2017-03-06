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Саакашвілі: Трамп не буде розмінюватися Україною для налагодження відносин з РФ
Колишній керівник Одеської обласної державно адміністрації Міхеїл Саакашвілі переконаний, що новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде вести політику, яка вимагатиме «мінятися Україною» з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Американський лідер не буде підігрувати Кремлю. Про це він заявив під час розмови з журналістом видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
Як відомо, Саакашвілі нещодавно запевняв, що вже кілька років він спілкується з Дональдом Трампом і має на нього деякий вплив. Відповідаючи на питання, чи має він щось запропонувати Трампу стосовно вирішення українського питання, чогось подібного «плану Артеменка», Саакашвілі відповів: «Наразі ми не маємо ніякого плану та не збираємось нічого пропонувати».
«А взагалі вся ця метушня на тему «Трамп, давай ми тобі допоможемо вигідніше продати Україну» - це все дії не дуже адекватних людей, які майже не розуміють Дональда Трампа як нового президента США. Він ніколи не погодиться на те, щоб розмінюватися Україною або якоюсь іншою державою. Дональд Трамп – дуже сильна та незалежна особистість. Він чи не найперший президент, який за останні десятиліття сказав, що США мають навчитися вигравати війни», - наголосив Саакашвілі.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Саакашвили
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