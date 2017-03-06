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В России сообщили, как предотвратить ядерный удар КНДР
Если не остановить КНДР на пути создания ядерных боеголовок для своих баллистических ракет, режим Кима может стать реальной угрозой соседям
Такое мнение в комментарии для «РИА-Новости» высказал российский военный эксперт Виктор Мураховский, передает Politeka.
По мнению российского эксперта, режим Ким Чен Ына необходимо задобрить, чтобы он не нанес ядерный удар. В частности, Мураховский предлагает заинтересовать Северную Корею мирным сотрудничеством.
Сейчас главный вопрос заключается в том, удалось ли КНДР создать ядерную боевую часть для своих ракет средней дальности.
«Достаточно малогабаритная боевая часть для баллистических ракет — это изделие существенно более сложное. Если Северную Корею не остановить на этом пути, то через какое-то время, я думаю, они выйдут на уровень создания ядерных боевых частей для ракет средней и меньшей дальности, а затем и межконтинентальных», — сказал Мураховский.
Напомним, что утром 6 марта (по Киеву) военные силы Корейской народно-демократической республики испытали новый «неопознанный» вид вооружения.
Представители властей США выступили с осуждением очередных испытаний «нового вида» вооружения Северной Кореей.
Теги: Россия, Донбасс, КНДР
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