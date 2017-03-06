- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- Визит Джонсона в Москву: Россию будут «ругать»14:37
- В России сообщили, как предотвратить ядерный удар КНДР13:15
- Ряд «обеспокоенных» стран ЕС может блокировать украинский безвиз12:20
- Белковский назвал сумму реального финансового состояния Путина11:02
- В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ09:40
- Провокации Ким Чон Ына: КНДР испытала «неопознанное» оружие08:50
- Под Москвой зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса07:25
- ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – НАПАДЕНИЕ И ТРАМП БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ21:02
- США готовится к штурму столицы террористов в Сирии19:10
Визит Джонсона в Москву: Россию будут «ругать»
Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон рассказал, какую опасность в себе таит Россия
Как передает Politeka со ссылкой на RT, он раскрыл темы, которые будут обсуждаться во время его визита в РФ.
«Россия ведет кибервойну, подрывает западные Балканские страны, мы все видели, что сейчас происходит в Черногории. Это уже не говоря о том, что делает Россия в Украине, ее действия там абсолютно неприемлемы», — заявил британский министр.
Поэтому, по его мнению, необходимо попытаться «наставить Россию на путь истинный».
«Крайне важно попытаться изменить политику России и помочь им ступить на лучший путь», — уверен министр.
Как мы уже сообщали, глава британского МИДа намерен посетить РФ в конце марта. Отмечается, что визит Джонсона в Россию не будет означать возвращения к полноценным двусторонним отношениям.
Теги: Россия, Донбасс, Москва
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса14:10
- Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук14:00
- Весеннее обострение у боевиков: раскрыта новая тактика оккупантов12:10
- Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов10:15
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"07:50
- В «ЛДНР» сделали громкое заявление07:38
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- Глава Международного комитета Красного Креста прибыл в Украину14:57
- Украина в Гааге: не все, кто воюет на Донбассе, террористы14:48
- Визит Джонсона в Москву: Россию будут «ругать»14:37
- Запасы газа тают на глазах: украинские ПХГ заполнены всего на 26,6%14:20
- В Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса14:10
- Плотницький заявив про збільшення фінансування «ДНР» з боку РФ – Тимчук14:00
- Суд рассматривает дело Насирова: защите отказали в отводе судьи13:45
- «Дело Насирова»: депутаты засуетились из-за опасного компромата13:30
- В России сообщили, как предотвратить ядерный удар КНДР13:15
- Facebook ввела "черную метку" для фейковых новостей13:05
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию