Визит Джонсона в Москву: Россию будут «ругать»

06.03.2017 14:37

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон рассказал, какую опасность в себе таит Россия

Как передает Politeka со ссылкой на RT, он раскрыл темы, которые будут обсуждаться во время его визита в РФ.

«Россия ведет кибервойну, подрывает западные Балканские страны, мы все видели, что сейчас происходит в Черногории. Это уже не говоря о том, что делает Россия в Украине, ее действия там абсолютно неприемлемы», — заявил британский министр.

Поэтому, по его мнению, необходимо попытаться «наставить Россию на путь истинный».

«Крайне важно попытаться изменить политику России и помочь им ступить на лучший путь», — уверен министр.

Как мы уже сообщали, глава британского МИДа намерен посетить РФ в конце марта. Отмечается, что визит Джонсона в Россию не будет означать возвращения к полноценным двусторонним отношениям.



