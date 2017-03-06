Все праворадикалы Европы так или иначе связаны с Москвой, - Олланд

06.03.2017 18:15

Россия постоянно проверяет силу Запада и пытается его ослабить, финансируя различные националистические организации в Европе.

Об этом в интервью нескольким европейским СМИ, в частности, польскому изданию Gazeta Wyborcza, заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает Укринформ.

"Россия пытается восстановить влияние бывшего СССР, поэтому и атаковала Украину. Она принимает участие в разрешении конфликтов в мире, чтобы иметь от этого пользу. Это видно в Сирии. Россия хочет, чтобы ее считали сильной и постоянно проверяет нашу (Запада - ред.) силу и способность к противодействию", - подчеркнул Олланд.

Президент Франции отметил, что российская идеология сейчас является "очень консервативной". "Россия утверждает, что защищает христианство от ислама, но техника, стратегия и способы воздействия подобны тем, которые функционировали в советское время", - подчеркнул Олланд.

Он отметил, что находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным, но это не означает, что нужно соглашаться с российской "политикой свершившихся фактов".

"Нас, Европу, прижали к стене. Если мы будем сильны и едины, то Россия вынуждена будет установить с нами длительные и равноправные отношения", - заявил Олланд.

Касаясь идеологически-пропагандистских операций Москву, он намекнул, что все праворадикальные организации в Европе в большей или меньшей степени связаны с Россией.

Ранее группа "ИС" сообщала, что во Франции возмутились активизацией пророссийских боевиков на Донбассе.