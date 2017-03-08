ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией

08.03.2017 13:40

Европейский союз опубликовал решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующее решение, как пишет «РБК-Украина», обнародовано в официальном журнале ЕС.

В частности, в журнале ЕС опубликована регуляция, которая переводит Грузию в перечень стран, гражданам которых не нужны визы для путешествия по странам Шенгенской зоны.

Решение о введение безвизового режима вступит в силу через 20 дней после публикации. Таким образом, с 28 марта граждане Грузии смогут краткосрочно посещать без виз 22 страны ЕС, 4 страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, и 4 страны-кандидата на вступление в Шенген.

Источник dnews.dn.ua