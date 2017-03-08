Последние новости раздела
- ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией13:40
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США13:20
- Зеркаль: Мы имеем ответ относительно каждой позиции РФ, но детальное представление аргументов состоится позже12:00
- В США арестовали украинца, который экспортировал тепловизоры в Украину11:40
- В Минске говорят о передаче границы на Донбассе третьей стороне, – Айвазовская09:00
- В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова22:38
- Разменов Украины не может быть - США21:49
- Россия в Гааге: транспортировка "Бука" на Донбасс еще не доказательство, нужны приказы на уничтожение гражданского самолета14:56
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- Агрессия РФ в отношении Украины: сегодня в Международном суде ООН послушают контраргументы Кремля11:34
ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией
08.03.2017 13:40
Европейский союз опубликовал решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующее решение, как пишет «РБК-Украина», обнародовано в официальном журнале ЕС.
В частности, в журнале ЕС опубликована регуляция, которая переводит Грузию в перечень стран, гражданам которых не нужны визы для путешествия по странам Шенгенской зоны.
Решение о введение безвизового режима вступит в силу через 20 дней после публикации. Таким образом, с 28 марта граждане Грузии смогут краткосрочно посещать без виз 22 страны ЕС, 4 страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, и 4 страны-кандидата на вступление в Шенген.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, Грузия, Шенгенская зона, безвизовый режим
Читайте также:
- Чехи не хотят переходить на евро
- ЕС и Грузия договорились об упрощенном визовом режиме
- Грузия получила безвиз с ЕС
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- В Евросоюзе намерены охранять свои границыс помощью общей пограничной службы
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе14:00
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план13:00
- Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта12:40
- В Мариуполе продают мимозу на развес, а тюльпаны - в букетах 11:20
- Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков 11:00
- АТО: украинские позиции обстреляли более 100 раз09:20
- В Минске говорят о передаче границы на Донбассе третьей стороне, – Айвазовская09:00
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса08:40
- На Донбассе в феврале были убиты 11 мирных граждан, еще 62 получили ранения - ООН22:27
- Климкин назвал количество российской техники на оккупированном Донбассе и в Крыму21:59
- ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе14:00
- ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией13:40
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США13:20
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план13:00
- Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта12:40
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле12:20
- Зеркаль: Мы имеем ответ относительно каждой позиции РФ, но детальное представление аргументов состоится позже12:00
- В США арестовали украинца, который экспортировал тепловизоры в Украину11:40
- В Мариуполе продают мимозу на развес, а тюльпаны - в букетах 11:20
- Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков 11:00
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ