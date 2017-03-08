Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией

08.03.2017 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Грузией

Европейский союз опубликовал решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующее решение, как пишет «РБК-Украина», обнародовано в официальном журнале ЕС.

В частности, в журнале ЕС опубликована регуляция, которая переводит Грузию в перечень стран, гражданам которых не нужны визы для путешествия по странам Шенгенской зоны.

Решение о введение безвизового режима вступит в силу через 20 дней после публикации. Таким образом, с 28 марта граждане Грузии смогут краткосрочно посещать без виз 22 страны ЕС, 4 страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, и 4 страны-кандидата на вступление в Шенген.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, Европейский союз, Грузия, Шенгенская зона, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх